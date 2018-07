El Gabinete: Acierto o negligencia de la policía francesa

El Ministro del Interior y el presidente francés, Sarkozy, han hablado tras terminar la operación asalto contra el presunto asesino de Toulouse (Mohamed Merah). Han querido zanjar la incipiente polémica surgida en Francia sobre si esto se podría haber evitado, puesto que Mohamed Merah ya estaba fichado. El ministro ha dicho que ha podido haber algún error y que no ha habido suficiente precaución. La pregunta clave es si los servicios secretos no han realizado bien su trabajo y sobre si Mohamed se encontraba solo o no.

¿Por qué nadie ha podido evitar los atentados?

Javier Sardá dice que es un tema muy delicado y que ‘hay que confiar en la labor de la policía’, no ha sido un error policial.

Jesús de Miguel habla de los ciudadanos argelinos, los cuales se encuentran con grandes problemas y son marginados. ‘Detrás de Merah tiene que haber claramente alguien’; no se puede sacar de esto la ‘islamo-fobia’.

Elisa Beni dice que el problema es que Francia va por detrás de muchos países en lo que se refiere al terrorismo, hay muchos huecos de impunidad y se ha legislado para tapar esos huecos. Habla del caso español y dice que ‘hemos dado un gran lección al resto’. Javier discrepa, dice que ‘si aprendimos algo fue por un gran tortazo’; está convencido de que a pesar de todo lo que hemos conseguido sigue existiendo la amenaza islamista y podría ocurrir en España lo mismo que en Toulouse.

Jesús de Miguel dice que el terrorismo ha cambiado por Internet, ‘ahora es exhibicionista y morboso’ y es lo que quiere cambiar Sarkozy y a la que llega tarde Francia. Los otros colaborados afirman que ahí es donde reside el problema, que Francia tendría que haber revisado su legislación anteriormente.