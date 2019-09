Joana Bonet reflexiona sobre el lema de 'No tinc por', popularizado en la manifestación contra el terrorismo en Barcelona después de los atentados que sacudieron la comunidad de Cataluña el 17 de agosto. Dice que no debemos "negar el miedo a lo que no podemos entender" pero apuesta por no dejar que ese temor nos "paralice" o nos "achique".