En el Gabinete con Julián Casanova, Ignasi Guardans y Anna Grau, debatimos sobre de la formación de gobierno en Italia y de las consecuencias que puede tener para España y el resto de Europa. Si no hay sorpresas, Giuseppe Conte será el próximo primer ministro italiano. Existe una inestabilidad crónica italiana, no parece que vaya a mejorar: el candidato elegido por la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas no tiene experiencia política y es prácticamente un desconocido para los italianos. Tal es la reputación en Italia de los políticos que prefieren arriesgar con un desconocido a confirmar lo que temen de los conocidos.