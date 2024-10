Turno de guardia: La obesidad, una enfermedad que va más allá de la talla y la báscula

'El peso de lo invisible' es una iniciativa para contar que la obesidad va mucho más allá de la talla y la báscula. Es una enfermedad que no se elige y que no tiene que ver con la falta de voluntad o con no cuidarse. Hay otras implicaciones sociales, mecanismos biológicos que frenan el esfuerzo para perder peso. De ahí que hablemos del peso de lo invisible.

Y para ello, en 'Julia en la onda' entrevistamos al doctor Gilberto Pérez, endocrinólogo y experto en Obesidad y complicaciones metabólicas asociadas del Hospital Sanitas La Moraleja.

¿Qué es lo que no vemos de la obesidad? Pérez explica que el cambio actual es ver la obesidad, no como una cuestión de peso, sino como una acumulación de grasa.

La obesidad es una enfermedad en sí misma, pero también un factor de riesgo, ya que está relacionada con muchas otras enfermedades:

Tensión arterial.

Diabetes.

Fenómenos coronarios.

Problemas articulares.

Y se asocia con: apnea del sueño, problemas urinarios e, incluso, de fertilidad. Además de estar asociada a trece tipos distintos de cáncer.