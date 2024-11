El peso de lo invisible: Los falsos mitos que estigmatizan la obesidad

El peso de lo invisible es una iniciativa que explica que la obesidad es mucho más que una talla o un número en la báscula

La obesidad es una enfermedad que no se elige, y no tiene que ver con la falta de voluntad ni la pereza o con el no querer cuidarse. Hay implicaciones sociales y mecanismos biológicos que pueden frenar el esfuerzo personal para bajar de peso.

La Dra. Lilliam Flores, del departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, es experta en obesidad y está especializada en el control hormonal del apetito.

Ella explica que la obesidad es "una enfermedad muy compleja" que va mucho más allá de lo visible y en el control del apetito "participan numerosas hormonas: la insulina, la lectina, la grelina y todas ellas interconectan en el cerebro para provocar la sensación de saciedad y, por tanto, disminuir el apetito".

El paciente con obesidad tiene "alterados todos estos mecanismos hormonales y neuronales" y por lo tanto tiene dificultad para controlar el peso. Esto demuestra que la obesidad no es una cuestión de falta de voluntad, sino que están involucrados numerosos mecanismos biológicos.

El estigma de la obesidad

La sociedad en general percibe la obesidad como "un problema estético" y esto afecta a la manera de abordar la patología. Al paciente le cuesta más pedir ayuda porque tiene alterada el autoestima y su bienestar emocional, llegando incluso a "utilizar mecanismos inadecuados, como las llamadas 'dietas milagro', que dañan gravemente su salud", señala la experta.

La obesidad es una enfermedad crónica y su tratamiento es a largo plazo. "No solo se trata de reducir el peso, hay que cambiar los hábitos de vida del paciente favoreciendo un patrón nutricional saludable, un aumento de la actividad física y un seguimiento continuado con profesionales", explica la doctora Flores.

Por eso es muy importante acudir a especialistas "actualizados" que aborden la obesidad de manera integral y no solo como un exceso de peso. "Deben saber detectar las condiciones que están favoreciendo el exceso e peso en esa persona y recomendar tratamientos especializados".

Los profesionales que traten a personas con obesidad tiene que conocer muy bien la enfermedad y tener empatía con el paciente para que éste se encuentre cómodo.

¿Qué debe incluir un tratamiento integral contra la obesidad?

Desde la consulta médica se debe favorecer "un patrón de ingesta saludable, facilitar la actividad física, el apoyo psicológico, un tratamiento médico con fármacos o tratamientos quirúrgicos en los casos más graves y, sobre todo, un seguimiento del paciente para que se encuentre apoyado en todo momento", comenta la doctora.