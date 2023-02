Antonio de la Torre, sobre la gala de los Goya: "En el peor de los casos me puteará media España y haré el ridículo"

El actor Antonio de la Torre será el presentador de la gala de los Premios Goya, que se celebran este sábado en Sevilla. El actor nos cuenta cómo recibió el encargo para presentar la gala y dice que "me hicieron sentir importante y dije: tengo que aceptarlo, no puedo decir que no".

Ante el reto que supone presentar la gala, el actor asegura que "en el peor de los casos me puteará media España y haré el ridículo pero no será la primer vez ni la última que me pase en mi vida".

Además, Julia le recomienda que al día siguiente de la gala no abra Twitter. De la Torre adelanta a Julia que durante la gala dirá alguna cosa que a la periodista le gustará.

Según apunta David Martos, en la gala de este año se van a entregar 30 premios y habrá seis actuaciones musicales. Además, recomienda la última película de Steven Spielberg 'Los Fabelman', que se estrena este viernes.