Persona física y un señor de Murcia: La tos de Felipe VI al hablar de su padre

Hoy se celebra en el Congreso el aniversario del intento de golpe de Estado, conocido como 23F. Uno de los momentos más comentados fue el discurso de Felipe VI y, en concreto, cuando se dirigió a su padre y recordó su papel como garante de la democracia. Sus palabras fueron acompañadas de un tos mientras hablaba del emérito que no han dejado a nadie indiferente. Lo analizamos junto a Raquel Martos y Pedro Vera.

Vera nos trae el sorprendente caso de una mujer en Indonesia que se "quedó embarazada por una ráfaga de viento" y no lo supo hasta dar a luz. El fenómeno de no ser consciente del embarazo se conoce como "críptico", no obstante, para la ráfaga de viento no hay explicación.