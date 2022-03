Persona física y un señor de Murcia: Los negacionistas de la calima

En su último día de trabajo de la semana, Pedro Vera nos hace un repaso de los mejores hits de la semana, la cual ha estado marcada especialmente por el manto de arena del Sáhara que se ha extendido por toda la península. También hemos registrado la aparición de tres tipos nuevos de negacionistas: los de la arena, que niegan que ésta pueda mezclarse con el agua; los del viento, que se preguntan cómo es posible que primero entrara por Valencia y luego llegara hasta el sur; y los que afirman que se trata de nanochips.

Por otro lado, también tenemos los "tiktokers del nesquik" que bien en la boca o directamente del bote, dan rienda suelta a su creatividad escupiéndolo o vertiéndolo.

Raquel Martos nos habla de los planes de los políticos, o, mejor dicho, de los sitios a los que no van a ir, como Isabel Díaz Ayuso, que ha confirmado que no va a acudir a la comisión encargada de investigar el supuesto caso de espionaje de la cúpula del PP sobre ella. Por otro lado, Quim Torra también ha negado que vaya a acudir a un juicio en el que se le juzga por no retirar un pancarta que pedía la libertad de los presos del procés.

Hablamos también del enfado de Rod Stewart por el estado de la calzada de las calles cercanas a su casa y de la entrevista de Victoria Federica para la revista 'Elle'.