Persona física y un señor de Murcia: Ejemplos de políticos perdidos

¿Por qué tuvo tanto éxito la serie "Lost"? "Porque todos nos perdemos alguna vez en la vida. Puedes perderte en inglés, como el primer ministro británico, Boris Johnson, o en español, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy", ha dicho Raquel Martos.

¿Quién no se ha perdido en alguna ocasión, geográficamente hablando? ¿Quién no se ha perdido en un concepto que no controla del todo? Hasta a Pedro Sánchez le ha pasado. Y es que, todos nos metemos en jardines y la liamos más que hablamos y sino que se lo digan a nuestra ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez de tiempo verbal? ¿Verdad Isabel Díaz Ayuso? Analizamos las grandes "liadas" de nuestros políticos.

Mientras, Pedro Vera, nos ha hablado de un dispositivo que hace sonar una alarma cuando detecta lenguaje ofensivo y de un experimento en el que se observó a personas que aprendían a utilizar un "tercer pulgar" extra robótico.

Curiosidades sobre las Campanadas

En 2005 hubo un mentalista de Cáceres que amenazó con parar el reloj de la Puerta del Sol con su mente. Finalmente, en la noche del 2005 al 2006, Ana Obregón nos felicitó el año sin problemas y su carrera de mentalista terminó tan solo unos meses después, tras prometerle a los vecinos de Trujillo que se iba a enterrar en la Plaza Mayor, debajo de 3.000 kilos de tierra. Sin embargo, los vecinos le vieron huir con un truco un poco "burdo", según ha contado nuestra persona física.

Donde sí se ha detenido el reloj durante tres días y tres noches, ha sido en un bar inglés. Alrededor de 61 personas despertaron el lunes tras su tercera noche en el Tan Hill Inn, un remoto pub de Londres, en el que se quedaron atrapados tras una tormenta que bloqueó las carreteras. A pesar del disgusto, un grupo de covers de la banda británica Oasis, "Noasis", les ha entretenido desde su actuación del viernes por la noche.