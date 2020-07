Persona física: Sánchez de gira europea e Iglesias con su “movi-Dina”

Raquel Martos repasa la actualidad política en clave de humor. A punto de iniciarse la negociación del fondo europeo, Pedro Sánchez continúa de gira europea. Holanda "ya se ve" venir que no está por la labor, mientras que Merkel dice que España es “un país que lucha por sobrevivir”. Pero el que tendrá que sobrevivir es Pablo Iglesias tras el desplome de Podemos en Galicia y País Vasco, y aunque los de su partido no cuestionan su liderazgo, ¿se alejará Pedro de Pablo?

La negociación del fondo europeo está en marcha ya y Sánchez continúa de gira por Europa reuniéndose con todos los líderes que puede. Hoy ha estado en Suecia con escala en Alemania, donde se ha reunido con Merkel, la que ha dicho que España es “un país que lucha por sobrevivir”.

Raquel Martos nos cuenta que ayer el presidente del Gobierno estuvo con el líder holandés, Mark Rutte, y ya lo predijo un villancico clásico: Holanda "ya se ve" venir que no está por la labor. Ya veremos si en Suecia no se hacen los suecos y que Macron, con el que mañana se reúne Sánchez, no se despida a la francesa.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado se ha dado bastante animación con el vicepresidente Iglesias y las preguntas que tienen que ver con la “movi-Dina”. Además, sigue la resaca electoral, y en esta hay una lectura en clave nacional de cada partido. Como, por ejemplo, lo que le puede pasar a Pablo Iglesias como líder, ya que el desplome de Podemos no fue solo en Euskadi, sino que en Galicia ha desaparecido del Parlamento. A esto, sus compañeros dicen que no hay cuestionamiento alguno del liderazgo de Iglesias. Pero, ¿se alejará Pedro de Pablo?

También hay novedades de "orgullo y satisfacción" del rey emérito. El Confidencial ha sacado una exclusiva que dice que Dante Canónica, abogado de Juan Carlos I, le traía los billetes de Suiza y los pasaba por Barajas. Y las novedades de "satisfacción" vienen dadas por un amigo del rey que asegura que este tuvo relaciones sexuales con más de 1.500 mujeres.

Además, Raquel Martos nos trae una noticia buena y otra mala para Esperanza Aguirre. La mala es que el juez ha ordenado una pericial para investigar los trabajo de la Púnica para mejorar la imagen de Aguirre; y, la buena, que han archivado el caso del ático de Ignacio González. Y con lo que sufría la expresidenta de Madrid con las cosas de González, ahora estará emocionada.