Persona física: ¿Podrá Sánchez con los "pegeses"?

Hoy nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un conferencia en la Casa de América con gente muy ilustre y bajo el lema 'España puede', cuyos puntos suspensivos "dan un poco de miedo". En esta ha pedido "unidad, unidad y más unidad" y que ha apostado por una legislatura "larga".

No obstante, esta no va a ser la única reunión importante a la que tenga que asistir Sánchez en las próximas semanas ya que toca conformar los "pegeses". El miércoles tiene que reunirse con Arrimadas y con Casado, que ya va con el "no" por delante y algo "anclado".

La vuelta al cole también es un asunto clave. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha ido al Congreso de los Diputados para contar los acuerdos con las autonomías y esta mañana en 'Más de Uno' ha dicho una de sus cosas un tanto curiosas sobre "los estudiantes trepando por el andamio".

En esta entrevista también se le ha preguntado por los móviles que han jaqueado a varios ministros. Ella ha asegurado que no ha sufrido ningún ataque cibernético, pero que ha caminado por con el móvil por la playa.

Después del verano es común que muchas parejas decidan divorciarse. Esto también ha llegado a la política con la ruptura del PDECat y Puigdemont. Otra de las rupturas ha sucedido con Cayetana Álvarez de Toledo, que ya no es portavoz del PP en el Congreso, pero que seguirá en el partido y "verá hasta dónde llega la libertad de una diputada de base".

También hemos conocido que el rey emérito, Juan Carlos I, está en Abu Dhabi a pesar de haberse ido "dolido".

A estas alturas hay que decidir si se está en el equipo de Karina o de Miguel Bosé, el que ha desaparecido de la redes tras convocar a las personas a una huelga negacionista en la que tampoco apareció.