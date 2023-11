El Orden Mundial: Alemania se enfrenta al fantasma del déficit y la inflación

Una semana más, los expertos de El Orden Mundial se pasan por los micrófonos de Julia en la Onda para ponernos al día acerca de los sucesos más trascendentes que están aconteciendo más allá de nuestras fronteras. En esta ocasión, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña analizan las posibles consecuencias del intercambio de rehenes en Gaza, así como la polémica en torno a la próxima Cumbre del Clima y los problemas de gestión económica que está afrontando el canciller alemán Olaf Scholz.

¿Cuál es la mayor comunida de refugiados del mundo?

Esta semana, los directores de El Orden Mundial han planteado la siguiente pregunta: ¿cuál es la comunidad de refugiados más numerosa del mundo?

La comunidad siria

La comunidad ucraniana

La comunidad afgana

La respuesta correcta es: la comunidad siria. El país árabe lleva más de 10 años inmerso en una cruenta guerra civil, que ha llevado a más de 6,5 millones de personas a abandonar el país y habitar en otros territorios bajo la condición de refugiados.

¿Va a ser útil el intercambio de refugiados?

El conflicto entre Israel y la banda terrorista Hamás sigue copando la atención de los medios de comunicación, aunque las tensiones parecen haber descendido momentáneamente gracias al alto al fuego alcanzado para realizar intercambios de prisioneros y rehenes. Según los expertos de El Orden Mundial, estos acuerdos demuestran que la diplomacia ejercida por países como Estados Unidos y Qatar está dando sus frutos, y el alto al fuego insufla algo de esperanza sobre la posibilidad de que se dé un entendimiento entre ambas partes.

Sin embargo, han indicado Arancón y Saldaña, el primer ministro Netanyahu se encuentra en una situación delicada tras estos acuerdos, pues su gobierno se sostiene sobre apoyo de algunos partidos políticos radicales, partidarios de una política de mano dura con Hamás y favorables de la recolonización y ocupación de Gaza.

Por otro lado, gran parte de la población israelí celebra la liberación de rehenes, y Joe Biden - uno de los principales soportes del país- apuesta por una progresiva disminución de las tensiones, puesto que gran parte del electorado demócrata defiende la causa palestina. Según han explicado los directores de EOM, este complicado equilibrio entre las posturas más ofensivas y las más diplomáticas podría resultar en el final político de Netanyahu, si no obtiene una victoria clara y evidente sobre Hamás.

En su intervención en el programa, Saldaña y Arancón señalan que el intercambio de rehenes le ha otorgado algo de tiempo a Netanyahu, si bien no es probable que el conflicto se solucione en un período corto de tiempo, puesto que el líder cuenta todavía con el apoyo de Estados Unidos y de un gobierno de concentración unido.

La polémica en torno a la cumbre del clima

Uno de los eventos internacionales más importantes que se celebra próximamente es la Cumbre Internacional del Clima, que ha levantado polémicas por su ubicación: los Emiratos Árabes Unidos. Esta potencia del Golfo busca blanquear su imagen con la celebración de este gran evento, a pesar de tratarse de uno de los estados que más gases nocivos emite para el planeta. De hecho - y esto ha levantado numerosas críticas-, durante la celebración de la propia cumbre Emiratos cerrará un gran acuerdo para exportar hidrocarburos.

Esta estrategia de blanqueo no la practica solo Emiratos Árabes, pues otros países del Golfo como Qatar o Arabia Saudí invierten ingentes cantidades de dinero para acoger eventos internacionales que publiciten sus países y que mejoren su imagen a nivel mundial.

El preocupante déficit en Alemania

La capacidad de gestión de Olaf Scholz, el canciller alemán, se está poniendo en duda entre la comunidad germana a causa de la última sentencia del Tribunal Constitucional del país: el gobierno socialdemócrata de Scholz decidió ajustar las cuentas traspasando dinero de unas partidas destinadas a ayudas contra el Covid hacia otras carteras. Este movimiento ha sido considerado inconstitucional por el poder judicial alemán y, por lo tanto, las cuentas ahora no encajan en el país germano, donde la ley tolera unos niveles bajísimos de déficit.

La sociedad alemana es muy sensible con respecto al déficit, y este agujero fiscal en las cuentas alemanas está generando inquietud en el país, que en el contexto económico europeo no se encuentra ahora en la mejor situación: Alemania está en recesión, mientras que el resto de países de la Unión no están atravesando un momento tan complicado. Para los expertos de EOM, esta situación podría provocar un cambio de mentalidad en la política alemana, que estaría planteando abrirse a permitir un mayor gasto y nivel de déficit en un contexto tan convulso como el actual.