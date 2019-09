Rubén Sánchez, portavoz de FACUA: “Lo más recomendable será que los turistas esperen y denuncien ante la administración británica”

Aparte de los 20.000 empleados que se quedan en la calle de la noche a la mañana, pensamos ahora en esos turistas que han viajado o están viajando con Thomas Cook. Repartidos por todo el mundo y sin saber si pueden seguir con sus vacaciones o si pueden regresar a su casa.

Esta mañana en Más de Uno el embajador británico en España, Hugh Elliott hablaba de la mayor operación de repatriación en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico está enviando aviones para devolver a la gente a su casa.

En Canarias hasta agosto Thomas Cook había enviado y alojado en hoteles a más de 3 millones y medio de turistas.

¿Qué pasa con el turista que está ahora mismo en un hotel y Thomas Cook no afronta el pago de su estancia? Jorge Marichal, presidente de la Federación de Hoteleros de Tenerife, nos responde que “dependerá de si esa persona está asegurada”.

¿Qué pueden hacer las personas afectadas por este derrumbe de una empresa con la que ya han contratado y pagado un paquete completo de vacaciones? Y si ya han abonado el pago de sus vacaciones y el hotel les reclama otra vez el pago, ¿qué deben hacer?

Hablamos con Rubén Sánchez, portavoz de Facua, para que nos resuelva estas preguntas: “Va a ser más o menos complicado en función de con quién contratemos; la parte menos negativa es si somos españoles y contratamos con una agencia de viajes, la propia agencia de viajes me reubicará otro vuelo o de lo contrario me deberá indemnizar, el problema es el pasajero que se haya comprado simplemente un billete de avión, no un paquete con hotel incluido”.

También, nos informa el portavoz de que, en el caso de una persona que esté ahora mismo de paso por España (que es el caso de miles de turistas británicos), lo más recomendable será que esperen y denuncien ante la administración británica, pues es en su país donde se tramitará la reclamación.

