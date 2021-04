Mesa de Redacción: Roedores que nos dejan sin Internet

Unos castores dejan sin Internet a una localidad durante todo el fin de semana. Nos lo cuenta Gina Tost en la Mesa de Redacción, por donde además pasan Goyo Benítez, Marina Martínez Vicens y Núria Torreblanca. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros ex? Es lo que hoy nos preguntamos después de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que cree que en Madrid si tú quieres no te encuentras con tu ex.

El futbolista del Real Madrid, Marcelo, ha sido convocado para formar parte de una mesa electoral el 4M. El cava catalán Juvé i Camps está triunfando tras aparecer una botella suya en la película "Otra ronda", galardonada con el Oscar. Hablamos de cómo escabechar, ahora que vuelve a ser una técnica de conservación alimentaria muy utilizada. En Vigo una jueza se niega a casar a un hombre que se quería casar vestido de Jack Sparrow. Conocemos el nivel de los jugadores de futbolín en España que pretenden convertir esta actividad en un deporte.

Una gimnasta alemana ha decidido llevar traje de cuerpo entero para denunciar la sexualización de la mujer. Y Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca, hoy con el juego del verdadero o bulo y un especial de Ayusadas, después de la surrealista entrevista de Díaz Ayuso en "Más de Uno".