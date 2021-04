Mesa de redacción: Verona le quiere poner tornos a la casa de Julieta

El turismo masivo, de nuevo a debate. La Mesa de Redacción, con Guillem Zaragoza, Goyo Benítez y Marina Martínez Vicens. En tal día como hoy, en 1810, Beethoven compuso la pieza musical "Para Elisa". Hablamos de su popularidad y su utilidad para formar a músicos.

¿Podemos tener un pulpo como animal de compañía? Nos lo preguntamos después del gran éxito del documental "Lo que el pulpo me enseñó". El concierto de "Love of Lesbian" en el Palau Sant Jordi de Barcelona no disparó los contagios por Covid. En el último año se ha disparado el consumo de caramelos. Agustín Alcalá nos pone al corriente de la última hora sobre la vacunación en EEUU.