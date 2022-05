Mesa de redacción: No comerás en casa de un sueco

A raíz de un interesante hilo en redes sociales, hablamos con la embajada de Suecia, donde nos reconocen que culturalmente, si no avisas antes y no se planifica, los suecos no suelen invitar a comer a unos invitados, aunque ya estén en casa. Además, hablamos de todos estos temas:

- ¿La Champions o el parto? Una médico anestesista nos habla de cómo se convive con el teléfono móvil en los quirófanos.

- Quieren declarar la jota como patrimonio inmaterial de la humanidad.

- Un visitante del Louvre le ha lanzado una tarta a La Gioconda.

- Raúl Granado con la resaca de la Decimocuarta del Real Madrid; y Clara Jiménez Cruz, con la Maldita Hemeroteca.