Mesa de redacción: El drama de la soledad no deseada: "Lucho por vivir día a día desde hace 27 años que murió mi madre"

Este domingo termina la Semana contra la soledad, una campaña organizada por la obra social de San Juan de Dios que arroja la conclusión de que cada vez hay más gente sola.

Según los datos, en una sociedad tan hiperconectada, se sienten solos hasta un 20% de las personas. En Europa, más de 30 millones de personas aseguran sentirse solas y una de cada cuatro admite sufrir soledad no deseada.

Esta realidad va más allá de las personas mayores y afecta a gente de todas las edades y condiciones. Es más, cuando la sufren colectivos vulnerables, la soledad se multiplica.

La primera de las aproximaciones de la campaña de San Juan de Dios ha sido preguntar a la gente de la calle qué es para ellos la soledad no deseada:

"Lo peor".

"Me han desaparecido seres muy queridos y eso duele".

"Me he sentido solo casi la mitad de mi vida".

"Se rompe teniendo contacto con las personas, teniendo empatía".

"Un buen regalo para hacer a la gente es dedicar tiempo".

Tiempo y conversación

Una de las acciones que han llamado la atención de esta campaña ha sido buscar la conversación porque han puesto unas mesas vacías en la calle para que la gente que no se conociera se pudiera sentar y hablar.

Al principio, la gente no se atrevía a sentarse -sentían vergüenza-, pero cuando empezaban a notar que eran escuchados, todo cambiaba. Es el caso de un hombre que explicaba lo siguiente:

"Desde que murió mi madre hace 27 años, estoy solo. ¿Cómo se vive eso? Luchando cada día por vivir y día a día", aseguraba.

En la mesa, Juan se fue animando y fue contando su vida y su filosofía: "Me encanta pescar. ¿Que si me da miedo el mar? El mar hay que estudiarlo, como a las personas, cuándo sube o baja la marea, saber dónde te tienes que poner para que la ola no te pille".

¿Por qué cada vez se consume más mate en España?

Otro de los temas de la 'Mesa de redacción' ha sido el fenómeno del mate, una infusión que forma parte del ADN sudamericano, pero que cada vez tiene más predicamento en España.

Cuentan desde Caro Import -una empresa de importación- que ellos han importado el doble de la hierba mate que el año anterior y que ya se puede conseguir en los grandes supermercados.

El culebrón de 'La oreja de Van Gogh'

Pero sin duda, uno de los temas de las últimas semanas lo ha protagonizado el mítico grupo 'La oreja de Van Gogh', que se colocaba en el foco mediático al anunciar la separación del grupo de su cantante, Leire Martínez.

Por un lado, hay quien dijo que ese comunicado lo podría haber escrito una Inteligencia Artificial, y otros que dijeron irónicamente que podría ser incluso una canción misma del propio grupo.

Después de esto, Leire le contó a Mar Montoro en Telemadrid que ella no había firmado el comunicado y que cuando considere y se encuentre bien, contará lo que sea.