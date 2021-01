¿Cómo afecta el Brexit a las grandes ligas de fútbol?

LEER MÁS 5x14: Pochettino en París

Gerard Piqué o Cesc Fábregas ya no podrían haber fichado por el Manchester o el Arsenal. La liga inglesa no podrá captar talento de fuera: los canteranos españoles de entre 16 y 18 años no podrán ir a la Premiere. No es el único problema que provoca el Brexit en el fútbol británico.

La normas inglesas explican que sólo pueden fichar a jugadores con un porcentaje de partidos jugados con su selección... De los 161 extranjeros que habría jugando en la Premiere, sólo 50 cumplen estos requisitos. Esto afectaría por ejemplo a Ander Herrera, Juan Mata...

Los jugadores ingleses que quieran venir a España ocuparán ahora plaza de extracomunitarios. A los que tienen contrato ahora no les pasará nada, pero la temporada que viene serán considerados extracomunitarios. Por cada club, solo se puede tener tres plazas de extracomunitarios.