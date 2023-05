El mensaje de Lorenzo Caprile a los conductores de patinetes eléctricos tras sufrir un altercado: "Sed prudentes"

El modista y diseñador Lorenzo Caprile nos cuenta en Julia en la onda que llega triste e incluso un poco enfadado, frustrado y decepcionado al programa.

"Esta mañana he estado por el centro de la capital haciendo recados relacionados con mi oficio por toda la zona de Pontejos, Gran Vía... y con mi taxista que desde aquí todo mi apoyo y cariño a la flota de Madrid que además nos escuchan un montón, que son unos héroes, hemos tenido un altercado con un patinete" nos cuenta.

Sed prudentes, os estáis jugando la vida

"Chicos con patinetes, por favor, sed prudentes, os estáis jugando la vida. Yo a este muchacho le he dicho que no iba con casco y me ha contestado de una manera muy grosera "no es obligatorio". Y digo, ¿no es obligatorio perder tu vida? porque yo tengo un caso muy cercano que está en Toledo (en el centro de parapléjicos) por hacerse el 'guay' con el patinete" asegura.

Los taxistas lo están pasando fatal

"Por favor, a quién gane en el Ayuntamiento de Madrid, por favor que regule el tema de los patinetes porque los taxistas lo están pasando fatal" dice Caprile.