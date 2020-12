Maldita Hemeroteca: Los cambios de criterio de Almeida

Clara Jiménez Cruz nos habla este miércoles de los "cambios de criterio" del alcalde de Madrid. Tras las aglomeraciones en el centro de la ciudad este fin de semana, que coincidió con el Black Friday, el político aseguró que "dentro de lo que cabe, los aforos estaban controlados".

No obstante, la vicealcaldesa Begoña Villacís lamentó: "Aunque no haya habido incidentes, para mí son demasiadas personas". Y, a raíz de estas declaraciones, Almeida cambió su discurso el martes. "Animo a los madrileños a que podamos escalonar la presencia en el centro de Madrid y, por tanto, no se produzcan aglomeraciones", aseveró.

Parace ser que, para el alcalde de Madrid, hay aglomeraciones buenas y malas, como las manifestaciones para apoyar la Sanidad pública y otras recientes que se han sucedido, pues, "al margen de la valoración", para Almeida fue "profundamente irresponsable alentar una manifestación" en la situación sanitaria en la que se encuentra Madrid.

En cambio, tras las manifestaciones de Núñez de Balboa son "manifestación del derecho a la protesta que tienen los ciudadanos", mientras que la del 8 de marzo fue "una decisión imprudente".

Por otra parte, el portavoz del Partido Popular también cambió de criterio en noviembre, cuando alentó a los madrileños a "consumir en el comercio de proximidad" y que acudieran a restaurantes y tiendas. Al mismo tiempo que insistía en "limitar nuestros movimientos".