Los certificados de homologación europea de las mascarillas de Madrid son falsos

Los madrileños que han recogido las mascarillas que se han comenzado a distribuir recogen en su envoltorio el sello de la CE, el de la comunidad europea que señala que el producto cumple con los estándares de calidad y seguridad para ser distribuidos dentro de la región.

Junto a ese sello, no aparecen los dígitos del organismo que había concedido ese certificado, por lo que no se conoce quién ha certificado esas mascarillas que supuestamente cumplen con la normativa europea.

En la etiqueta aparece el nombre del fabricante, la empresa china Wenzhou Haoshuo Home Textile Co., Ltd, que este martes borró su página web. Los certificados homologados europeos que aparecen en esa web también eran falsos, por lo que no serían productos aprobados para venderse en la Unión Europea.

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual ha elaborado un informe en el que aseguran que las mascarillas no se ajustan a los requisitos mínimos requeridos porque no se identifica al organismo que ha certificado ese sello CE.

Seguro que te interesa...

- Última hora del coronavirus en España: datos actualizados de muertos y contagios y últimas noticias