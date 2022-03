La tele con Monegal: La serie 'Alba' arrasa en su estreno

Ferrán Monegal habla en 'Julia en la Onda' de 'Alba', la serie de Antena 3, protagonizada por Elena Rivera, que se estrenó este miércoles en abierto tras una año en Atresplayer Premium y que cuenta la historia de una joven que sufre una violación grupal en su lugar de vacaciones. Unos jóvenes la drogan y abusan de ella, cuando se va investigando el caso encuentran nombres muy cercanos a ella.

Por otro lado, analiza la entrevista que ayer hizo Ana Pastor en El Objetivo al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, donde habló de la amenaza nuclear de Putin, de la situación de la central nuclear de Chernóbil o el motivo por el que la comunidad internacional no cierra el espacio aéreo sobre Ucrania. Además, aclaró que su petición para reducir el consumo de gas en los hogares no iba dirigido a los españoles, que no consumen gas ruso, sino al resto de Europa.