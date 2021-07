La tele con Monegal: "¡Tenemos nuevo culebrón en Antena 3!"

"¡Tenemos nuevo culebrón!", así ha comenzado Ferrán Monegal su sección, donde ha presentado la nueva serie turca de Antena 3, "Tierra Amarga", una telenovela que se emitió en prime time pero que pasará a las 17:00 horas haciéndole la competencia a "Sálvame Naranja: "Veremos si la estrategia fructifica", añade Monegal, quien se declara fan de los culebrones.

Aunque para culebrones, los españoles: "Ahora se está preparando el culebrón del Emérito, cesante o dimitido, que tiene todos los ingredientes. O también el culebrón de la Pujols family. Por argumentario tenemos cantera de culebrones de primera categoría", dice sarcásticamente el periodista.

"El jefe infiltrado" en La Sexta, trata de hacer el plan de contención de una empresa. Esta vez le ha tocado el turno a Perfumarte, una virtuosa empresa de perfumes que tiene uno que huele a chorizo y es tan desagradable que no comercian con él. El director general disfrazado de aprendiz se da cuenta de que en una de sus tiendas lo venden en primera línea del aparador, un hecho que ha llamado la atención de Monegal, quien no ha dudado en destacar esta escena.: "A mí me ha recordado al programa de Antena 3 que presentaba Constantino Romero que se llamaba "Parodia musical" y tenía una sátira extraordinaria. En él cantaban precisamente "los chorizos de España", recordaba.