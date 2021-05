Historias de la tele con Borja Terán: Los grandes momentos de España en Eurovisión

Este sábado se celebra el concurso de música, Eurovisión, y Borja Terán nos trae algunos de los mejores momentos de España, como la actuación de Ruth Lorenzo, 'Dancing in the rain'. Necesitaban que lloviera y no se podía por todas las pantallas, pero se hizo digitalmente. Otro de los casos, fue el Chiquilicuatre con 'El chiquichiqui', que no quedó en buena posición pero nos regaló un buen fragmento de comedia.

Hace 50 años, Karina comenzó a cantar muy tarde porque al microfonista se le olvidó encendérselo. Ella quiso defenderle y dijo que fue culpa suya por llegar tarde al ensayo.

Para terminar, ¿Qué sintió Silvia Abril cuando estuvo al lado de Raffaella Carrá?