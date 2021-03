Historias de la tele con Borja Terán: Consejos para recoger un premio y triunfar

Con todas las ceremonias que hay en estos días como los Globos de Oro, los Feroz o los Goya, Borja Terán nos trae los mejores consejos para recoger un premio y que sea inolvidable. La primera idea es no quedarse callado, si ocurre lo mejor es hacer sonidos, como le sucedió a Isabel Coixet al recibir un premio que no esperaba ganar y no llevaba nada preparado.

Siempre hay que montar un espectáculo. Esto lo hizo Ana Obregón en unos TP, donde al ir a entregar el premio a los informativos de La 2, se le cayó al suelo. Sin embargo, era una copia para sorprender a los asistentes. Pedro Almodóvar es un genio de esto y suele vender muy bien su trabajo cuando recoge premios. Además, también se le conoce por dar uno de los discursos más largos en los Óscar.

Terminamos con la pregunta de la semana: ¿En qué debutó Aitana Sánchez Gijón en televisión?