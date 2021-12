Historias de la tele con Borja Terán: Canciones que apelan al subconsciente

Un sonido diegético es aquel que sustituye a la acción y al relato, ya que de por sí, cuenta una historia o evoca una emoción, pero siempre que se comparta el mismo código cultural.

Por ejemplo, cuando ponemos un programa de viajes o un reportaje en televisión, suelen poner la sintonía de 'Love is in the air' de John Paul Young. Y es que, la televisión de masas nos ha influido tanto que hay canciones que nos llevan ya a temáticas concretas de distintos géneros televisivos.

Mientras el sonido de la Pantera Rosa simula sigilo ante una fechoría, la cancióm 'You can leave your hat on' se utiliza ante situaciones de sensualidad como un striptease.

En el género de terror, se utiliza el mítico sonido de 'In the Jungle' y en los programas de humor, no puede fallar la música de 'El Show de Benny Hill', emitido por la BBC en 1955 y uno de los clásicos cómicos de Inglaterra, interpretado por el humorista Alfred Hawthorn Hill.

La sintonía de 'Crónicas de un pueblo' es la que se le pone a Lolita Flores cuando en en programa 'Tu cara me suena' cuenta alguna de sus "batallitas".

Finalmente, Borja Terán ha explicado que esta sección le ha venido a la cabeza porque siempre que escucha la sintonía de 'Bricomanía', se siente en una tienda de montar muebles.