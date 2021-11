Historias de la tele con Borja Terán: Los 30 años de Karlos Arguiñano en televisión

Rendimos homenaje a alguien que lleva más años en la tele que Jordi Hurtado: Karlos Arguiñano, quien ha cumplido tres décadas en la pantalla.

Así fueron los inicios del cocinero: "Una noche vino Joan Manuel Serrat, con su equipo de producción, a cenar a mi casa después de una actuación en San Sebastián y me quedé contándoles chistes hasta las 05:00 horas de la mañana, por lo que me ofrecieron hacer un vídeo de chistes. Les dije que no, porque yo lo que quería era hacer un programa de cocina. A los 15 días me llamó uno que estaba en aquella mesa y ahí empezó todo", contó el vasco en una entrevista.

Para él la televisión era un juego y así lo confesó en 1992, en el programa, "Peligrosamente juntas": "Yo lo tengo que confesar. Para mí la tele es el juguete de mi vida, el tren eléctrico que nunca tuve. Disfruto muchísimo y el entrar a todos los hogares y decirle mi idea a todo el mundo y que encima les guste y que le saquen provecho… Estoy feliz".

Según Borja Terán: "En cualquier entrevista tiene cualidades para hacer sentir al espectador parte de su vida ya que es súper natural. Pero si hay una clave del éxito de Arguiñano es que no se puso a hacer comida en televisión con esferificaciones. No fue de chef. Fue de cocinero haciéndole un homenaje a las abuelas y elaborando platos que valen para todas las familias".

"Hago una cosa muy sencilla, los ingredientes con los que yo hago las recetas, los puede conseguir todo el mundo a cinco minutos de su casa: patata, cebolla, conejo, cordero, pollo… Nada rebuscado. Todo sencillo. Y esa es mi vida, sino ¿de qué 5.000 programas?", apuntó el presentador de Antena 3.

"Un truco que tiene Arguiñano que es muy interesante y que no se recalca mucho, es que los programas los da muy pegados a la actualidad, así puede tomar el pulso a su tiempo cada día, comentar lo que está sucediendo ahora para la preocupación del espectador. En eso también se ha convertido en un prescriptor porque puede hablar en la intimidad de la cocina de cualquier tema", ha destacado el experto en televisión, Borja Terán.

Además, en la televisión es importante tener una frase propia, por lo que Karlos Arguiñano, se inventó sus propias frases hechas como, "rico rico". También, firma sus platos, con el mítico, "perejil".

A Arguiñano no le gustan los programas como "MasterChef"

Según unas palabras que dijo Karlos, Terán considera que a Arguiñano no le gustan los programas como "MasterChef" porque fomentan una competición que no debe existir en la cocina: "No están enseñando a cocinar y se ven grandes cocineros y cocineras en los programas, pero no da tiempo a ver qué es lo que están haciendo. Es como una competición y cocinar, es como el sexo, se tiene que hacer sin prisa", dijo el cocinero.

Una infancia que no fue fácil

Hemos concluido el homenaje a Karlos Arguiñano, con un audio de una entrevista en los años 90, donde contaba cómo había sido su infancia: "Tengo un recuerdo muy duro de haber sido mal estudiante. Me trataron muy mal en todas partes: los frailes, las monjas, parientes, vecinos… Cuando tú eres un niño de 10 u 11 años ¿Cómo te pueden estar amenazando todo el rato diciéndote que no vas a ser nada en la vida? Era tal el acoso que a los 14 años, un día, iba de clase para casa y me salieron unas lágrimas porque yo solo iba pensando en que no era una persona normal. De esa infancia tengo un mal recuerdo".