Nos cuenta que “en un primer momento no podíamos hacer seguimiento de los curados”, ya que era tal el volumen de enfermos que no había capacidad. Cuando la cosa se relajó, “una de las primeras opciones era atender a estos pacientes”. Pero existen muchas secuelas que pueden afectar de forma diferente a los pacientes, por lo que “un equipo de ocho personas no podía hacerlo, por lo que nos organizamos”.

Cuenta que “empezamos por los más graves y se ha ido abriendo el abanico a pacientes que no han estado graves”.

“Las secuelas respiratorias son las más evidentes”, y se encontró la relación de que “otros pacientes se habían quedado sin fuerzas. Esto requería un neumónomo y un fisioterapia. Nos dimos cuenta que la falta de fuerza muscular era lo que le impedía respirar”.

Otros de los casos graves, aunque más facil de tratar, son las “embolias, y eso no dejaba pasar la sangre”. “Después vino la gente sin gusto y sin olfato, algo que provoca que haya gente que no pueda comer”.

“La unidad funcional no la forman expertos, no hay expertos con la covid-19, pero sí esfuerzo”. Reconoce que “nos hemos equivocado, faltaban medicamentos”, pero poco a poco el trabajo se va optimizando”.