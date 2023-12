"Tropiezos" cognitivos: Saúl Martínez-Horta analiza los fallos cotidianos del cerebro

Oliver Sacks es el neurólogo más famoso de la historia: a través de libros tan apasionantes como "Despertares" o "El hombre que confundió a su mujer con un sombrero", el médico consiguió que millones de personas en todo el mundo se interesasen más por el intrincado funcionamiento de nuestro cerebro: uno de los seguidores de Sacks es Saúl Martínez Horta, neuropsicólogo en el hospital Sant Pau de Barcelona, que ya ha publicado dos libros sobre el mecanismo interno de nuestra mente: "¿Dónde están las llaves?", en concreto, analiza los descuidos cotidianos, nuestros lapsus y el resto de "fallos cerebrales" que todos sufrimos a diario.

Al inicio de la entrevista, Martínez-Horta ha sentenciado: "No notamos el cerebro, pero somos el cerebro", explica el neuropsicólogo, que expone que nuestra identidad se constituye de variables, recuerdos, historias y aprendizajes que nuestro cerebro procesa y reconstruye sin que seamos conscientes de ello.

Este nivel de trabajo de nuestra mente, ha explicado el experto, desmonta totalmente el extendido bulo de que somos empleamos el 10% de nuestro cerebro: "Un cerebro incluso en reposo está mostrando una cantidad de actividad tremenda, siempre trabaja al 100%".

Sin embargo, el principal interés de Martínez-Horta son los errores que comete el cerebro de manera habitual: "Estudiar la enfermedad te cuenta muchas cosas de cómo funciona un cerebro normal", ha comentado el neuropsicólogo, que afirma que en el hospital reciben cientos de consultas de gente preocupada por el deterioro de su mente.

Aunque el autor del libro no banaliza esta preocupación por la salud, afirma que, en la mayoría ocasiones, los olvidos y descuidos solo son muestra del correcto funcionamiento de nuestro cerebro. El médico también ha negado que el simple paso de la edad repercuta en el funcionamiento de la mente: Martínez-Horta ha explicado que "el envejecimiento no es una enfermedad" aunque con los años se den cambios en el cuerpo que, con todo, no entran en el campo de lo patológico.

Durante la entrevista, el neuropsicólogo sí que ha señalado una amenaza para nuestro cerebro: el gran aluvión de información y estímulos al que estamos expuestos prácticamente a diario, que pueden afectar al aprendizaje y al despliegue de la atención en nuestra mente.

Esta falta de atención puede tener consecuencias anecdóticas - como olvidar la cartera o las llaves- o provocar auténticas tragedias, como las que se dan cuando un progenitor olvida a su hijo en el coche en verano: estos terribles sucesos, opina Martínez-Horta, responden al funcionamiento normal de un cerebro inmerso en un estilo de vida frenético.

"Es incuestionable que vivimos de un modo que satura muy fácilmente nuestra atención", ha declarado el neuropsicólogo, que afirma que nuestro cerebro no funciona muy bien a la hora de asumir tareas paralelas.

En su conversación con Julia Otero, Saúl Martínez-Horta también ha hecho mención al "ente superior que controla lo que hacemos": la parte de nuestro cerebro que, de manera inconsciente, monitorea todas nuestras acciones: es este mecanismo, que apasiona al neuropsicólogo, el que permite que frenemos con el coche en cuestión de milisegundos si detectamos un peligro en la calzada. Estas reacciones tienen su explicación neurológica, al igual que otras experiencias más insólitas como las percepciones paranormales o las experiencias sensoriales cercanas a la muerte.