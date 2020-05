Roberto Leal: "El entretenimiento de 'Pasapalabra' hace falta para olvidarnos un poco de lo que tenemos encima"

Roberto Leal ha atendido a Julia en la onda el mismo día en el que vuelve 'Pasapalabra' a Antena 3. El presentador ha comentado que en el primer programa estarán Manel Fuentes, Chenoa, Mario Vaquerizo, Alaska y dos concursantes míticos que se juegan un bote de nada menos que 500.000 euros.

Además, el presentador ha reconocido que los concursantes llegan muy preparados: "Yo nunca llegaba a la veintena de aciertos cuando jugaba, y la media que llevo de los que vienen es de 21, 22, 24, 23... Quien viene, viene muy preparado y estudia muchísimo en casa".

Sobre las dificultades del comienzo de programa debido al confinamiento, comenta que el equipo ha tenido que hacer "filigranas" para llevarlo a cabo: "Ha sido bastante más difícil de arrancar que en otro etapa, pero es necesario y este tipo de entretenimiento cultural hace falta para que nos olvidemos de lo que tenemos encima".

Por último, Roberto Leal ha dicho que está trabajando para leer cada vez más rápido: "Todos tenemos conciencia de que hay leer rápido, pero el resto del programa no solo es eso. Tiene muchos botones que tocar y acertar y cuando me puse ahí me di cuenta, desde casa es más sencillo. Es un reto en todos los sentidos".