Ramón Reyes, presidente de la AECC: "Hay médicos que no saben la cantidad de servicios que damos a pacientes y familiares"

El verbo sanar encierra muchas emociones. En España, cada día se diagnostican 800 casos de cáncer. Cada día es hoy, ayer, mañana, pasado, el otro, días en los que 800 personas reciben ese diagnóstico. Son casi 300.000 españoles cada año los que reciben esa noticia. Y llegan tratamientos duros, complejos, caros, pero afortunadamente cubiertos por la Sanidad Pública, "no es magia, son tus impuestos".

El cáncer también tiene otras consecuencias y los que lo han vivido en la familia, lo saben. Las consecuencias son laborales, familiares, sociales, económicas o psicológicas, un montón de daños colaterales en los que la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer es muy importante.

Cuando pensamos en la AECC nos vienen a la cabeza las cuestaciones o las mesas petitorias, pero en realidad, si rascamos, nos damos cuenta de que casi nadie sabe en realidad el trabajo que realiza esa asociación. Es una asociación muy grande, que maneja un presupuesto importante y que ayuda a miles de personas.

"Hay médicos que no saben la cantidad de servicios que damos a pacientes y familiares"

Doctor en Ciencias, Licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, Ramón Reyes es el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica y en 'Julia en la onda' explica toda la ayuda que presta la AECC y que muchísima gente desconoce: "Hay médicos, incluso, que no saben la cantidad de servicios que damos a los pacientes y a sus familiares, por eso el que se nos dé voz es necesario porque tenemos el contrato social de contar lo que hacemos para que no haya nadie diagnosticado que no acuda a nosotros por ignorancia".

Por ello, en lo que se encuentran haciendo ahora es trabajar con los especialistas y profesionales sanitarios de la Atención Primaria para que conozcan lo que hacen y remitan a sus pacientes a los servicios que ofrecen: "Cuando te dan un diagnóstico de cáncer, el cerebro de la persona se bloquea y lo que diga el médico no entra en las neuronas. Las personas normalmente salen noqueadas sin saber qué es lo que les han dicho. Sólo saben que alrededor de la palabra 'cáncer' se han hundido sus cimientos y les suben muros en los que tienen que tratar de vivir".

'Infocáncer', el teléfono gratuito de la AECC: 900 100 036

Lo primero que deben conocer es que existe un teléfono gratuito las 24 horas al día los 365 días de la semana. Es 'Infocáncer' y en él trabajan 30 personas que se van turnando día y noche para responder a todas las llamadas que entran (alrededor de 500 diarias). Es el 900 100 036 y a través de él, tanto pacientes como familiares llaman por distintos temas: "A veces llaman para desahogarse y pueden necesitar 15 minutos o una hora. Nosotros estamos el tiempo que necesiten", explica una de las trabajadoras.

"Hay gente que ante el desamparo que sienten cuando les dan el diagnóstico -que hace volar toda tu vida y los cimientos de esta- se sienten desprotegidos y acuden a nosotros. Estamos para eso", asegura Reyes.