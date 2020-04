Pedro Duque: "Es posible que la primera vacuna efectiva contra el coronavirus sea española"

JULIA EN LA ONDA

Pedro Duque ha confirmado que en España se está trabajando en una vacuna para el coronavirus y "esperamos que para final de abril tengan hecho un boceto". Pero advierte que esto no quiere decir que la vacuna esté lista en poco tiempo. "Año, o año y medio no lo han dicho por decir. Hay que esperar y hay que tener los datos". Todos los países están desbordados a la hora de solicitar material y lamente que no se llegue a consenso entre todos. "Los estados deberíamos regular y no competir, pero la situación es desesperada".