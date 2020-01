Paula Miñana y el pin parental: "Las actividades complementarios son obligatorias según la ley"

Hablamos con Paula Miñana, maestra de primaria en Jumilla , sobre el veto parental y cómo afecta en el centro donde imparte clase. Denuncia que las actividades complementarias son obligatorias por ley. " Si damos potestad a los padres de decidir si la hacen o no, ¿por qué no van a decidir otras cosas? "

La maestra denuncia cómo están viviendo el veto parental en Murcia, y denuncia que “no tenemos instrucciones” sobre qué hacer con los niños que no tengan autorización para asistir a una actividad complemantria.

A día de hoy, un programa dentro de las actividades diarias de clase, una charla donde va a intervenir alguien ajena al centro, si no tenemos autorización de los padres, ese niño no puede asistir. “Nos han dicho que los alumnos no pueden asistir sin autorización, pero no nos han dicho qué hacemos con ellos”. Lamenta que “8 alumnos no pudieron acceder a un taller de reciclaje porque no tenían autorización de los padres, seguramente por un olvido”.

Entre las actividades complementarias que necesitan ahora autorización, son “charla con la Guardia Civil para prevenir a los niños de las prácticas inseguras en internet, sobre primeros auxilios, sobre higiene postural. Charlas sobre penetración entre hermanos, no es asistido a ninguna ni conozco algún centro, no es un contenido curricular”.

Comenta que “la actividad complementaria está dentro del currículo, en las que se utilizan recurso no ordinarios, de manera que enriquezcan el currículo y diversifiquen las actividades, y son aprobadas por el consejo escolar”. Denuncia que “elegimos un libro de lectura, imagina que un padre diga que no va a leer este libro, o no quiero que mi hijo no estudie determinado contenido, o imagina un padre que diga que no quiere que su hijo hay exámenes escritos, o pruebas orales en inglés porque el niño se estresa”, concluye.

