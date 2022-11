Ousman Umar: "Si de verdad queremos ayudar a África hay que formar las mentes"

Ousman Umar, fundador de la ONG NASCO, una organización que desde 2012 trabaja para que adolescentes y jóvenes puedan formarse y tener oportunidades en Ghana. "La connotación de menas ahora es súper negativa. Yo fui mena y ahora lidero uno de los proyectos más ambiciosos en acción social", recuerda.

Ha abierto 44 escuelas de informática en Ghana, asegura que "las crueldades del tortuoso viaje de migración pertenecen a miles de personas que mueren en el viaje. Debemos hacer un esfuerzo para entender que el talento no tiene color y es cuestión de oportunidades".

"Nuestro objetivo es alimentar las mentes. Alimentar el estómago te quita el hambre un día, alimentar la mente es quitar hambre 100 años", recalca y habla de otro de sus proyectos en Ghana es una cooperativa de miel que en su opinión es "prosperidad, que puede generar transformación. En vez de dar unas becas, montamos un negocia que ellas mismas lideran".

"Si de verdad queremos ayudar a África hay que formar las mentes. Mi hermano estuvo de candidato al Parlamento, ya está ahí. Han cambiado las cosas para él", explica sobre el ejemplo de su hermano.

El pasado 12 de octubre fue invitado a la recepción en el Palacio Real: "Muchas veces mi historia parece un sueño que no es real. Me vi en el Palacio Real, rodeado de los Reyes, el presidente, ministro. Hay que tener esperanza, si alguno me hubiera dicho cuando llegué a España que tendría una carrera universitaria o que iba a acabar en una recepción con los Reyes, no me hubiera gustado nada".