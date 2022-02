Los más jóvenes se movilizan para pedir mejoras en salud mental y medio ambiente

Se dice mucho que los más jóvenes no están interesados en la política, pero no es cierto. Este jueves charlamos con Clara, Elena y Salah, que asistieron junto a otros cinco adolescentes al Congreso de los Diputados para proponer medidas en medio ambiente, salud mental y violencia. Esto ha sido de la mano de Chema Vera, director de UNICEF.

Nos explican que fue un momento complicado ya que "te pone nervioso saber que estás en el Congreso", aunque después de un rato "se sintieron muy cómodos".

En total, hay 400 consejos de jóvenes por toda España, lo que representa a más de 28.000 chicos y chicas. Vera nos cuenta que para elegir los ocho que acudieron se tuvieron en cuenta motivos "territoriales", así como que tuvieran interés o experiencia en los temas a tratar.

Importancia de la salud mental o la lucha contra el bullying

Sobre la salud mental, los jóvenes nos cuentan que "la pandemia les afectó mucho por estar encerrados y no poder socializar". Del bullying, indican que "afecta mucho" porque al final es en clase donde más horas pasan y reconocen que influye mucho la falta de confianza con los padres: "Muchos no se atreven a decirlo porque piensan que no lo van a entender o simplemente porque no pueden hacer nada"

Entre algunas de las propuestas que han llevado este grupo al Congreso son apostar por una vigilancia más precisa de la salud mental, como dar charlas o psicólogos en todos los centros educativos "a los que todos deban ir alguna vez".