'Un mismo corazón', la canción de Marta Sánchez contra el coronavirus: "Está grabada con mi móvil, fue muy difícil"

Marta Sánchez atiende a Julia en la onda para hablar de 'Un mismo corazón', su última canción que se trata de un proyecto solidario para luchar contra el coronavirus. "La canción está grabada con mi móvil, fue muy difícil. Llevo un mes trabajando en esto y no he parado".

Marta Sánchez se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, donde actuaba poco antes de declararse este confinamiento: "Me encuentro aquí con mi pareja. Cuando pasó todo esto me pilló cantando en Las Palmas y vi que no era buena idea volver a Madrid porque la cosa se estaba poniendo regular".

'Un mismo corazón' es el último tema de Marta Sánchez, un himno contra el coronavirus y un proyecto solidario: la recaudación íntegra irá destinada a la compra de test y mascarillas para frenar el paso de la enfermedad en nuestro país.

"La canción está grabada con mi móvil, la voz y todo. Fue muy difícil, imagina por Facetime y Carlos Toro con su ordenador desde Galicia", cuenta Marta Sánchez sobre el proyecto.

Sobre el confinamiento, admite que no ha parado en casa, y habla del futuro que espera en verano: "Todo pinta a que este verano lo tenemos perdido y habrá que pensar en tirar de ahorros, los que los tengan".

