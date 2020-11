María Mendiola, dúo Baccara: "La federación de fútbol escocesa se ha puesto en contacto porque quiere que vayamos a los partidos"

María Mendiola, integrante del dúo Baccara, habla en 'Julia en la onda' sobre el éxito que está teniendo en Escocia su canción 'Yes, Sir, I can Boogie' 43 años después de su lanzamiento. Un éxito que vuelve a estar de moda tras haberse hecho viral un vídeo de la selección de fútbol celebrando una victoria al ritmo de esta canción.

'Yes, Sir, I can Boogie' se ha convertido en un fenómeno viral y es el himno no oficial de la selección escocesa. Además, se ha colado en la lista de canciones más escuchadas en el país, pues actualmente ocupa el número tres de la lista.

La cantante cuenta que ha sido "un subidón" que la ha rejuvenecido y que no se esperaba, pues comenzaron a contactarle por Facebook a raíz de la celebración de los futbolistas. "Empecé a recibir correos porque no sabía qué pasaba y empezaron a llamarme. Entre el viernes y el sábado tenía citas para 30 entrevistas", señala.

Ha sido tal el éxito de la canción en el país escocés que la federación de fútbol ha contactado con el dúo Baccara. "Han contactado con nosotras porque nos quieren llevar al año que viene. Está toda Inglaterra que quiere que vayamos a los partidos", asegura.