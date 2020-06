José Tomé: "Feijoó pactará como sea con Vox si le hace falta un voto para ser presidente"

José Tomé , Presidente de la Diputación de Lugo y Alcalde de Monforte, cree que Feijoó pactaría con Vox si fuera necesario para ser Presidente de la Xunta. Lamenta que " no me ha llamado en todo el estado de alarma para preguntarme cómo está la ciudad de Lugo". "Si los ciudadanos deciden que gane por mayoría, lo aceptaremos, vende muy bien los titulares ".

José Tomé, Presidente de la Diputación de Lugo y Alcalde de Monforte, cree que Feijoó es el favorito para ganar las elecciones gallegas y que el coronavirus le ha venido bien para los comicios. "Antes de la pandemia tenía perdida las elecciones. Sus intervenciones durante la pandemia le han dado media campaña y ahora es el mejor colocado".

Ha denunciado que Feijoó no ha hablado con él en todo el estado de alarma pese a que ha intentado comunicarse con él. "El presidente de la Xunta de Galícia no me ha llamado en todo el estado de alarma para preguntarme cómo está la ciudad de Lugo". Por eso lamenta las críticas del presidente de la Xunta al Gobierno de Pedro Sánchez. "Feijóo fue de los más duros con el Gobierno", pero "una cosa es poner deberes a los demás y otra no hacer los propios".

Feijoó ha dejado caer que si no obtiene la mayoría absoluta, podría dejar el cargo. Pero José Tomé tiene claro que no será así. "Ya verá como no". “Como le haga falta un voto de Vox, Feijoó lo pacta como sea".

Cree que no muestra las siglas del PP porque ahora no vende, y que su relación con Casado está deteriorada. Dice que "Feijoó no está en Madrid porque no le quisieron. Él quería una alfombra y no se la pusieron y no se ha arriesgado a perder".