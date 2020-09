Jordi Évole: "Tenía miedo de sacar a Pau así y él me decía: “que soy yo”"

Jordi Évole nos ha contado en Julia en la onda cómo fue la charla que mantuvo con Pau Donés quince días antes de su muerte. Lo primero que ha dejado claro es que él no buscó esa charla. "Es importante, Pau me llamó y me dijo que le daban el alta" porque no quería morir en el hospital, y "que quería hablar conmigo". Una vez que empezó la charla con él, tuvo sus miedos. "Claro que tenía miedo, como voy a sacar a Pau así, y es él el que me decía ”que soy yo”".

En cuanto a cómo se desarrolló la conversación, comenta que la lección de vida que recibió. "Pau, al que le quedan quince días, decía que estos días los voy a intentar disfrutar todo lo que pueda. Cómo no lo vas a hacer tu. Es una lección de vida y la charla me ha servido mucho". "No estamos acostumbrados a mirar directamente a la muerte".

Después de ver el resultado explica que el "impacto inicial es duro, pero cuatro o cinco minutos entras en su discurso y te olvidas del aspecto". "Una vez hecha la entrevista, no hubo ninguna duda". Desde su familia "nos dijeron que hemos hecho justo lo que quería Pau". Y después de que ya se haya visionado, "el run run que hemos notado ha sido más positivo del que podía imaginar". Por último, afirma que se siente muy satisfecho de no haber aprovechado su muerte para mostrar la entrevista. "Estoy contento de no haberlo emitido inmediatamente, queríamos darle otra dimensión".