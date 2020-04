Inés Arriamdas: "El Gobierno no pueden pedir consensos y luego no llamarnos para nada"

Inés Arrimadas ha analizado cómo está gestionando el Gobierno la crisis y las medidas de desescalada y critica que " no se ha consensuado con nadie ". Denuncia que "hay contradicciones" en las fases, y por eso " quiero que el Gobierno deje de improvisar y pasemos a consensuar". Entiende que "es difícil", pero "estamos teniendo una situación con muchas dudas". Lamenta que " hace más de una semana que no hablo con el señor Sánchez ".

Inés Arriamdas, líder de Ciudadanos, ha denunciado en Julia en la onda que "llevo tres semanas" trabajando y mandando propuestas. pero no ha servido para nada "Sánchez no nos ha llamado para nada". Por eso manda un mensaje: "Si no pactamos este plan de desescalada, ¿qué vamos a acordar?". "no pueden pedir que digamos sí a todo porque sí".

Indica que las medidas anunciada tienen contradicciones, "como que puedes ir a una terraza pero no puedes ir a casa de un familiar". "los establecimientos abren un tercio de la capacidad pero tienen que pagar todos los gastos, nóminas, alquiler...". También cree "deberíamos salir siempre con mascarillas", por lo que todos los ciudadanos deberían poder acceder a ellas.

Por eso ha pedido al Gobierno que "deje de improvisar y pasemos a una etapa en la que se consensúe con la oposición". Insiste en que "cuando todos critican al Gobierno es que están haciendo algo mal, nos lo están poniendo muy difícil". Cree que todavía "se puede corregir el rumbo, pero se les están acabando las oportunidades".

