La emotiva historia de Pedro, que ha tardado 53 días en superar el coronavirus: "Cuando di negativo, no dejaba de llorar"

El médico acudió a su domicilio, en un pueblo, Villafranco del Guadiana. Y ahí comenzó una estrecha relación que ha durado 53 días. Son los días que ha tardado Pedro en superar el coronavirus, después de 5 PCR y muchos días de cuarentena, pruebas, tratamiento, un mes de hospital y muchas jornadas de desánimo y abatimiento.

Hasta tal punto que Carlos publicó un tuit, contando el caso de Pedro. Y pidió que la gente le enviara ánimos y fuerza por las redes sociales. Más de 15.000 mensajes en pocas horas. Desde Julia en la onda nos hemos querido unir a esa corriente de ánimos y hemos hablado con médico y paciente. "Cuando me dijeron que di negativo y podía ir a casa empecé a llorar, me parecía mentira. No dejaba de llorar", ha contado Pedro.