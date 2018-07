"No creo que la agenda electoral andaluza condicione las decisiones que toma el Gobierno "

La entrevista ha arrancado con los sondeos de las elecciones, que le dan una victoria holgada, pero Arenas no quiere confiarse ya que “me queda mucho margen para la responsabilidad. Para la inquietud no. Estoy cargado de responsabilidad, de humildad, con poca inquietud y con mucha esperanza”. Una derrota en las urnas sería una sorpresa, y para el presidente del PP en Andalucía, “todas las veces que me he presentado es porque en la ocasión anterior habíamos crecido mucho. Me gusta hablar más de mayorías amplias de gobierno que de mayorías absoluta. Si no hay un cambio de gobierno, sentiría algo de frustración, porque según todas las encuestas, más del 70% de los andaluces creen que ha llegado la hora del cambio”.

Sobre las medidas de ajuste de Mariano Rajoy, y si estas se pueden endurecer después de las elecciones andaluzas, Javier Arenas no lo cree: “Para salir de la crisis, tenemos que salir juntos, diciendo la verdad y a través de mucha austeridad en las administraciones públicas y de muchas reformas. No creo que la agenda electoral andaluza condicione en absoluto la toma de decisiones por parte de Rajoy. El toro de la crisis hay que cogerlo por los cuernos con todas las consecuencias”.

En cuanto a las reformas laborales de Rajoy, y si les costará una huelga general como dijo en Bruselas, Arenas cree que “los ciudadanos están esperando que se haga una reforma del mercado de trabajo. Quien más está esperando que se haga esa reforma son los parados, más de cinco millones en España y un millón dos cientos mil en Andalucía. Hay una demanda en la calle para reformar el mercado de trabajo. Conozco bien a la ministra de Empleo y va a garantizar el diálogo social en el presente y en el futuro”.

Javier Arenas descarta subir los impuestos ya que “en Andalucía ni yo quiero subir los impuestos, ni se pueden subir los impuestos, porque somos la comunidad autónoma donde se pagan más impuestos de España. Mi propósito es eliminar el impuesto de sucesiones y de donaciones”.

El Presidente del PP en Andalucía también ha sido cuestionado por su valoración sobre las elecciones anticipadas en Asturias: “Por lo que yo sé, el Partido Popular quería llegar a acuerdos en presupuestos. También creo que se puede gobernar en minoría. Tengo la convicción de que el PP va a ganar las elecciones en Asturias y va a ser la primera fuerza política en esa comunidad el 25 de marzo”.

Javier Arenas también ha querido expresar su parecer sobre las responsabilidades en los ERES: “Esas responsabilidades alcanzan, por supuesto, al presidente de la Junta de Andalucía. El Partido Socialista lleva mucho tiempo acosando a la juez e intentando condicionar sus decisiones. Hubo un intento de recusación y se están ocultando datos desde la propia Junta de Andalucía a la juez. También se tomó la decisión de no investigar todos los ERES que ya se habían cobrado. Este asunto de los ERES se ha ido secuenciando a través de la administración paralela. Han fallado todos los controles”.

Sobre la sentencia de Camps, Arenas está “contento por él y por su familia. El futuro de Camps dependerá de su reflexión y análisis personal. Ya dirá qué futuro político quiere plantearse”.