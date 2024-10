Coque Malla cumple 40 años de carrera: "Estoy liándola parda, tengo loco al equipo con el que trabajo"

Cumple 40 años cantando, poniendo sonido a la banda sonora de la vida de un montón de gente. Coque Malla es hijo de titiriteros, así que creció entre las tablas de los teatros en los que trabajaba y acompañaba a sus padres. Un día estaba viendo dibujos en la tele, pero él tenía una mirada distinta porque lo que le hipnotizó fue una guitarra roja que tocaba el pato Donald y pronto aprendió sus primeros acordes.

En el instituto, en lugar de hacer los deberes, él escribía sus primeras canciones en un cuaderno y con 15 años, aparentando todavía menos, lo estaba petando ya como líder de Los Ronaldos.

Además de la música, también triunfaba en el cine como actor en míticas películas como 'Todo es mentira'. Todavía aprendió más cuando renunció a la comodidad de la fama y empezó a buscar su propia voz, un camino difícil, picando muchísima piedra en garitos vacíos del que salió convertido en el completísimo artista que es hoy.

Cantante, compositor, intérprete, guitarrista, celebra sus 40 años de carrera con un conciertazo en el Wizink Center el próximo 31 de enero de 2025, del que reconoce que no habrá disco, pero sí "tres píldoras' que saldrán de aquí a esta fecha para situar a la gente en la celebración.

Una de esas píldoras es 'Hasta el final', un tema que grabó junto a Leiva, "una súper estrellaza con carisma" y con el que ha sido una "gozada" tocar "por fin, ya que nunca lo habíamos hecho. He flipado con él como guitarrista y como compañero".

Una de sus canciones se llama 'Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser', lo que lleva a preguntarle si su reflejo es lo que él esperaba y quería: "Ahora sí que se parece la imagen del espejo a la realidad. Está bien que haya una pequeña distorsión porque es interesante ver una sombra oscura, oculta y misteriosa que se te escapa a ti mismo".

En el concierto también estarán Los Ronaldos, lo que hace que se prevean lágrimas: "Va a ser brutal, se me eriza el cuerpo porque es muy de verdad. Los Ronaldos nos llevamos de la hostia, somos un grupo rarísimo que se separó y que nos llevamos de la hostia. En 2005 estuvimos juntos otra vez y fue fantástico, no sólo por el éxito que tuvo, sino que cerramos un montón de pequeñas heridas. Somos como una familia que no vive junta, pero que se ven, se llaman y se preocupan unos por otros".