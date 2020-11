Carlos López-Otín: "Necesitamos sintonizar todos nuestros relojes biológicos para vivir bien"

LEER MÁS Sanidad espera que haya vacunas gratuitas para 10 millones de personas antes de mayo

El escritor y bioquímico Carlos López-Otín presenta su libro 'El sueño del tiempo' y reflexiona acerca del tiempo y la ciencia, y asegura que "necesitamos sintonizar todos nuestros relojes biológicos para vivir bien".

Para López-Otín, la curiosidad es "la principal clave de la longevidad", pero destaca que no hay consenso sobre lo que es el tiempo. "Hemos de decir que para la física y para muchos filósofos simplemente es que no existe. El tiempo es un sueño ya que no es otra cosa que una construcción mental", determina.

"El tiempo realmente es relativo y hay muchas formas de relacionarnos con él. Somos verdaderos crononatuas, viajeros en el tiempo, pero simplemente cambiando un tiempo verbal nos vamos para atrás o para delante", argumenta.

En cuanto al futuro, considera que es algo en lo pensaba constantemente porque "tenía que anticipar" muchas cosas como científico. "Viajando hacia el futuro llegaríamos a un mundo sin mañana", insiste, por lo que le gustaría saber qué estaría pasando en ese momento. Hacia el pasado se siente "bastante confiado".

Referente a los relojes de nuestra vida, comenta que tenemos tantos relojes que "la vida es una conversación entre relojes siempre que estén en hora".

Por otra parte, recuerda que estamos condenados a envejecer y es "asombroso" que cada vez las personas vivan más años. "No nos quejemos de que nos falta el tiempo y tratemos de aprovecharlo y disfrutarlo", critica.

Preguntado por el coronavirus, explica que afecta más a las personas mayores porque, científicamente, se debe que el sistema inmunológico envejece y "tenemos menos capacidad para responder a infecciones".

"En la investigación no hay atajos y es mejor esperar para estar seguro de lo que se dice", recuerda, a lo que añade que el anuncio futura vacuna debería haberse hecho primero en una revista científica.