Así se ha mantenido la DO Ribeira Sacra durante el coronavirus: "Se ha sufrido menos este parón"

El presidente de la DO Ribeira Sacra atiende a Julia en la onda en su programa especial por este territorio único gallego. "Esta zona es muy diversa y las bodegas más reseñables van a coger la misma uva con los mismos precios".

José Luis Rodríguez es presidente de la DO Ribeira Sacra, un territorio que le ha permitido estar confinado "en viñas" y que no se ha visto tan afectado por la crisis del coronavirus: "Se ha sufrido menos este parón, hay problemas, pero no con la problemática de otras zonas".

El motivo es que la zona es muy diversa: "Este territorio es muy diverso. De hecho, las bodegas más reseñables van a coger la misma uva con los mismos precios. Somos la envidia de otras zonas. Nuestras grandes bodegas suponen más del 70% de lo que sale al mercado".

Sobre la novela de Dolores Redondo, reconoce que todos esos aspectos ayudan a que se reconozca el territorio: "Dolores Redondo se enamoró de este paisaje, uno que modularon nuestros antepasados y seguimos nosotros hoy en día. Fuimos capaces de hacer un lugar idílico y ella puso su granito de arena con esas ideas para una gran novela".

En ese sentido, José Luis asegura que la peculiaridad de la Ribeira Sacra es fruto de todos sus habitantes: "Mantenemos un territorio único para disfrute nuestro y el de los que nos visitan".