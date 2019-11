Antonio Resines: "Sería lógico que mi documental se convirtiera en una serie, pero la situación no es normal"

El documental 'Historias de nuestro cine' arranca en el año 1896 en el Teatro Circo Price y llega hasta nuestros días. Aparecen en el documental personajes tan señalados de nuestro cine como Fernando y David Trueba, Loles León, Maribel Verdú... que cuentan sus anécdotas y su estrecha relación con el séptimo arte.

"Una de las partes buenas del documental es que me interesa lo que me cuentan y me divierto mucho", asegura Antonio Resines. "De momento en todos los visionados el documental está gustando mucho a la gente. Me río con ellos porque me hacen gracia, y yo creo que al público les pasa lo mismo", cuenta el actor. Asegura Resines que "las genialidades que aparecen en la película son obra de sus protagonistas" y que en ese sentido ha sido un trabajo fácil.

'HISTORIAS DE NUESTRO CINE'... ¿PODRÍA SER UNA SERIE?

Para el documental, que Resines codirige junto a Ana Pérez Lorento, se han rodado más de 25 horas de entrevistas. "Todo cuadraría para una serie si estuviéramos en una situación de normalidad y debería emitirla una televisión pública, la misma que lo ha producido", asegura Resines. "Habría que conservar el testimonio de las personas que hacen películas y libros. Pero como este es un país con tan mala memoria... ", se lamenta. Antonio Resines plantea que el documental tendría que convertirse en una serie y asegura que "debería tener una continuidad".

Critica Resines que no existan archivos públicos que conserven estos documentos. "Las empresas privadas son más serias en esta sentido, porque en la radio puedes tirar de archivo y escuchar tu progreso, pero con el cine no pasa. Es de cajón. La idea nace un poco de solucionar este problema del cine español", explica. Antonio Resines admite: "Da la casualidad de que algunos de mis amigos son algunos de las personas muy importantes del cine español, pero el documental es sólo una pequeña muestra".