Paco de la Torre celebra el guiño de Mariah Carey a Málaga y está seguro de que será positivo para la ciudad

Todo comenzó con el tuit que alguien colgó con un vídeo de la calle Larios de Málaga con las luces navideñas al ritmo del archiconocido 'All I want for Christmast is you' de Mariah Carey. Al que ella respondió, diciendo: "Gracias, Málagaaaa" con tres emojis de cara con ojos de corazones.

El alcalde Paco de la Torre actuó con rapidez y le envió un mensaje en Twitter, invitándola a la ciudad y diciéndole que la recibirán con admiración, cariño y simpatía.

El regidor de la capital andaluza está convencido de la repercusión positiva del comentario de la cantante y resalta en Julia en la onda el esfuerzo que hacen cada año por mejorar el espectáculo de las luces navideñas para atraer el turismo a la ciudad y celebrar la Navidad

Julia Otero le ha preguntado a De la Torre que si le puede confirmar que el alcade de Vigo, Abel Caballero, se inspirara en las luces de Málaga para las de la ciudad gallega. A esto dice que "si fue así, no me avisó".

Explica que el presupuesto para las luces navideñas de la ciudad es de nueve millones de euros y que es sostenible tanto en términos económicos, porque la ciudad lo recupera, como en ambientales porque todo son luces LED y el gasto en energía es bajo.