El Gabinete: Portugal como espejo

Belén Rodrigo, corresponsal en Lisboa, nos cuenta los últimos acontecimientos ocurridos en Portugal después de una oleada de protestas en las calles sin precedentes. Se trata de un impuesto lo que ha causado gran revuelo en el país, es la Tasa Social Única, que es lo que se paga a la seguridad social; en estos momentos se paga un 11% y se pretendía que a partir del 1 de enero de 2013 se aumentase un 7%. Esto ha llevado a que ni empresarios, ni políticos, ni el pueblo portugués estuviesen de acuerdo; como consecuencia, el Gobierno portugués ha decidido dar marcha atrás y no seguir adelante con la medida. Después de esto, el Primer Ministro portugués ha reiterado que seguirá habiendo ajustes y que se subirán los impuestos a los trabajadores del sector privado.

El General Monzón habla de la declaración del Ejército portugués de mostrar lealtad a la ciudadanía, algo que cree que podría ser sancionable; ‘por fortuna eso no ocurriría en España’, añade. No está de acuerdo con que haya un rescate, como sí que hubo en Portugal, ‘a los portugueses no les gusta que se les pidan cosas desde Europa, pero lo que toca es ser más cooperativos’.

Manuel Delgado opina que la moraleja que se puede obtener de todo lo ocurrido en Portugal es que la marcha atrás del Gobierno es una consecuencia de una manifestación popular masiva, ‘se demuestra que merece la pena salir a la calle’.

Elisa Beni cree que no se debe de dejar de mirar hacia Portugal, debido a que lo que está pasando y lo que reclama la sociedad en España es parecido a lo de Portugal; ‘nos podemos aplicar ciertas medidas adoptadas’.