El Gabinete: Huelga del motor en EE.UU

julia en la onda

En el tiempo de 'El gabinete' Juan Manuel de Prada, Carolina Bescansa y Julián Casanova se reflexiona sobre la huelga del sector del motor en EE.UU., una huelga estratégica quirúrgica que ha convocado sindicato tradicional del automóvil, uno de los sindicato más poderosos que cuenta con 800 millones de dólares de reserva. La huelga que pretende subir los sueldos de los trabajadores, que comparados con los directivos ganan hasta 365 veces más, se extiende por más de 38 fabricas en10 estados. Una huelga que es una lucha de clases que apoyará Biden.

Jim West / Zuma Press Wire / Dpa - Only For Use In Spain