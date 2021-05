El Gabinete: ¿Cómo ha cambiado la política tras 10 años del 15M?

El sábado hará 10 años del 15M, el movimiento de 'indignados' que protestaba contra un sistema que no escuchaba a los jóvenes y reclamaba, entre otras cosas, poder participar en la política. Dio como resultado la irrupción de Podemos en 2014 que se presentó a las elecciones europeas y consiguió 5 diputados. Estuvieron manifestándose en 50 ciudades españolas y acamparon durante un mes en la Puerta del Sol. ¿Cómo afectó este fenómeno a la política española? Lo analizamos con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni e Ignasi Guardans.

Beni considera que se trató de una situación de "liberación masiva", aunque señala que el 15M tuvo una gran parte de mito, comenzando con que el primer 'indignado' fue un hombre de 97 años francés y no un joven. Este hablaba de los valores de la resistencia, ya que después de la IIGM se consiguieron avances como la seguridad social y no comprendía como ahora los estados decían que no tenían dinero. Así, pedía a las nuevas generaciones que protestaran contra ello.

Guardans, por su parte, indica que lo que sucedió en España no fue nuevo, teniendo en cuenta que venía de una ola similar por Europa. Además, apunta que "el 15M hizo un buen diagnóstico sobre un problema social, pero una mala terapia porque ha habido mucha soberbia".